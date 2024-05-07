عمر كمال يفتتح أهدافه مع الأهلي بتسديدة صاروخية في الاتحاد

افتتح عمر كمال أهدافه بقميص الأهلي وذلك أمام الاتحاد السكندري.

عمر كمال النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري، والتي تقام في استاد القاهرة.

وسجل عمر كمال هدف الأهلي الثالث في المباراة في الدقيقة 42 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع المهدي سليمان حارس الاتحاد التصدي لها.

وكان الأهلي تقدم أمام الاتحاد بهدف وسام أبو علي، وأضاف المغربي رضا سليم الهدف الثاني.

ويعد الهدف هو الأول لـ عمر كمال مع الأهلي خلال 7 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر في الدوري.

وانضم عمر كمال لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من مودرن فيوتشر.

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