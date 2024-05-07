الرابع في الدوري.. رضا سليم يعود للتسجيل مع الأهلي بهدف رائع أمام الاتحاد

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

هدف رضا سليم - الأهلي ضد الاتحاد

عاد رضا سليم للتهديف مجددا مع الأهلي بهدف رابع في الدوري.

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

ورفع رضا سليم مساهماته التهديفية مع الأهلي إلى ست مساهمات هذا الموسم بينهم خمسة في الدوري.

وسجل رضا سليم هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

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وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل رضا سليم ثلاثة أهداف بأول أربع مباريات خاضهم في الدوري أمام كل من المصري وبلدية المحلة والبنك الأهلي.

وبآخر خمس مباريات خاضهم رضا سليم بقميص الأهلي في الدوري، صنع هدفا أمام الزمالك.

وسبق وأن سجل رضا سليم هدفا بقميص الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي.

ويسجل المغربي مشاركته العشرين في مختلف المسابقات.

وانتقل رضا سليم إلى الأهلي من الجيش الملكي مع بداية الموسم الجاري.

وكان اللاعب قد غاب لفترة عن الفريق بعد إصابته في الترقوة.

الأهلي رضا سليم
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