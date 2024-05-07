سكاي: ريال مدريد يفاوض ريفر بليت على مبلغ جوهرته الضخم

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتوونو

يفاوض نادي ريال مدريد نظيره ريفر بليت للتعاقد مع جوهرته الأرجنتينية فرانكو ماستانتوونو لاعب الفريق البالغ من العمر 16 عاما.

ووفقا لشبكة سكاي فإن صانع الألعاب لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 45 مليون يورو.

وحسب الشبكة فالنادي الملكي سيفاوض ريفر بليت على طريقة دفع الـ45 مليون يورو سواء بتقسيط المبلغ أو تقليله.

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ولا يفضل ريال مدريد تفعيل الشرط الجزائي ودفع المبلغ كاملا.

ولعب ماستانتوونو مع ريفر بليت في 11 مباراة وسجل هدفين، لكن بمجموع دقائق 406 دقيقة.

ويمتد عقده حتى نهاية شهر ديسمبر 2026.

وأشارت الشبكة ذاتها في وقت سابق إلى أن ريال مدريد ليس الوحيد الذي يراقب اللاعب الذي يبلغ من العمر 16 عاما، بل يراقبه أيضا باريس سان جيرمان وتشيلسي.

ولن يستطيع اللاعب الخروج من الأرجنتين إلى أوروبا حتى يبلغ 18 عاما مثلما يحدث مع إندريك وجوليان ألفاريز وهكذا.

ويبدو أن ريال مدريد قرر التوجه إلى الأرجنتين بعدما اكتشف العديد من اللاعبين في البرازيل أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو من قبل.

ريال مدريد الدوري الإسباني ريفر بليت فرانكو ماستانتوونو
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