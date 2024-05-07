خبر في الجول – رحيل مجدي أبو المجد عن تدريب يد الزمالك.. وهتلر بدلا منه مؤقتا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رحيل مجدي أبو المجد مدرب فريق كرة اليد للرجال بالقلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن أبو المجد رحل عن تدريب الزمالك، وأن أحمد رمضان "هتلر" سيتولى تدريب الأبيض بشكل مؤقت.

كما سيستمر باقي الجهاز الفني المعاون بشكل طبيعي رفقة أحمد رمضان.

وذلك لحين الاستقرار على المدرب الجديد لفريق كرة اليد في الزمالك.

وسيلعب الزمالك سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة اليد ضد الأهلي.

وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:

المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو

المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو

المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو

وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.