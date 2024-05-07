رانجنيك يوضح حقيقة رفضه تدريب بايرن بسبب كلمات رئيسه

أوضح رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا حقيقة رفضه عرض تدريب بايرن ميونيخ بسبب كلمات أولي هونيس الرئيس الفخري للنادي.

وأعلن بايرن الانفصال عن توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق عقب نهاية الموسم.

وقال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لصحيفة كيكر: " لدي علاقة ودية للغاية مع أولي هونيس لفترة طويلة".

وأتم "على عكس بعض التقارير الإعلامية، لم يكن لتصريحاته العلنية أي تأثير على قراري بالبقاء في النمسا".

وكان رانجنيك منفتحا على تدريب بايرن ميونيخ الموسم المقبل إلا أن هونيس الرئيس الفخري للنادي البافاري تحدث عن رانجنيك بطريقة صورت لبعض وسائل الإعلام أن رانجنيك قد رفض العرض بسبب كلماته.

وقال هونيس من قبل خلال مؤتمر صحفي: "رانجنيك كان الخيار الثالث لنا بعد تشابي ألونسو -مدرب باير ليفركوزن- وجوليان ناجلسمان -المدير الفني لمنتخب ألمانيا".

واختتم "زوجتي أثنت على قرار ألونسو بالبقاء مع باير ليفركوزن والالتزام بعقده".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه ريال مدريد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.