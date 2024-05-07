الخامس مع الأحمر.. وسام أبو علي يتقدم لـ الأهلي أمام الاتحاد السكندري

سجل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي هدف تقدم الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري، والتي تقام في استاد القاهرة.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 28 من المباراة بعد عرقلة عمر كمال من قبل هشام صلاح مدافع الاتحاد.

وتقدم وسام أبو علي لتسديد الركلة وسجل منها هدف تقدم الأهلي.

ويعد الهدف هو الخامس لـ وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق الأحمر في يناير الماضي.

وسبق وسجل وسام أبو علي ثنائية في شباك بلدية المحلة في الدوري وكذلك سجل هدفا في شباك زد، وهدف في مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

ولعب وسام أبو علي مع الأهلي 11 مباراة في مختلف البطولات.

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