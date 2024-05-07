"جلب السيطرة والقيادة والقوة لنا".. سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعب في إبسويتش

أعلن نادي إبسويتش تاون حصول الدولي المصري سام مرسي على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الجاري.

وحقق إبسويتش تاون الحلم وتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عاما بقيادة مصرية من سام مرسي لاعب الفريق والقائد الأول.

وكتب النادي في موقعه الرسمي: "قاد الفريق من الأمام مرة أخرى طوال الموسم، حيث جلب السيطرة والقيادة والقوة إلى خط وسط تاون".

واختتم "سجل أيضا ثلاثة أهداف حيوية، بما في ذلك هدف الفوز المتأخر خارج ملعبنا على واتفورد في ديسمبر الماضي".

وأصبح سام أول قائد مصري يقود فريقه للصعود من الدرجة الأولى للدوري الممتاز.

وفاز إبسويتش تاون على هدرسفيلد بهدفين دون مقابل لينهي الفريق الدوري بالمركز الثاني المؤهل بشكل مباشر للدوري الممتاز.

وعبر سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون عن فخره بأنه أول مصري يحقق إنجاز قيادة فريق من دوري القسم الثاني بإنجلترا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأهدى إنجازه للشعب الفلسطيني.

وقال سام مرسي من قبل في تصريحات لقناة الحرة: "هذا الإنجاز الكبير يعد أمرا رائعا. أفتخر بأنني أول مصري يحقق هذا الإنجاز".

وأضاف "أهدي الإنجاز أيضا للشعب الفلسطيني، أجري اتصالات مع كثير من الناس هناك ومنذ بضعة أسابيع أرسلوا لي مقطع فيديو يدعمونني رغم أنهم في موقف عصيب".

وشدد الدولي المصري "هؤلاء الرجال أبطال حقيقيون".

وحاول سام دعم الشعب الفلسطيني في أزمته بالأشهر الأخيرة في أكثر من مناسبة، أخرها ارتداء علم فلسطين أثناء رفع كأس التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويؤمن أن "محمد صلاح مهد الطريق للجميع، الناس يرون اللاعبين المصريين بشكل مختلف الآن بسببه، ينظر للمصريين على أنهم محترفون ويعملون بجد ويملكون موهبة كبيرة".

وأتم "صلاح ترك المنتخب المصري ليتلقى العلاج، أحيانا كلاعب عندما تتعرض لإصابة فأنت تريد الحصول على العلاج المناسب وقد لا تكون في المكان الصحيح، هذا أمر صعب بالنسبة للاعب".

إبسويتش سيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 22 عاما إذ شارك الفريق للمرة الأخيرة في عام 2002 قبل أن يهبط.

كيران مكينا مدرب الفريق تولى تدريبه قبل موسمين فقط ليقوده بشكل مباشر من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى ومنه للممتاز على التوالي.

تجربة إبسويتش هي الأولى لمكينا صاحب الـ 37 عاما كرجل أول بعد فنرة من العمل كمساعد مع أولي جونر سولشاير في مانشستر يونايتد.

وانضم إبسويتش لليستر سيتي في الصعود للدوري الممتاز بعد أن لعب تأهل ليستر في المركز الأول.