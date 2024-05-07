رئيس خيتافي: يونايتد يريد بيع جرينوود.. وهذا موقف برشلونة

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

شدد أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي أن مانشستر يونايتد يريد بيع ماسون جرينوود في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب المهاجم الإنجليزي في خيتافي على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم الحالي دون وجود بند أحقية أو إجبارية الشراء.

وقال توريس لراديو ماركا: "إذا كان الأمر يعتمد على عائلة جرينوود وخيتافي، فأعتقد أنه سيستمر لمدة عام آخر".

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وأضاف "يونايتد يريد بيع جرينوود إذا تلقى عرضا جيدا، لذلك سيتعين علينا الانتظار وأعتقد أنه سيستمر معنا".

وأكمل "لم يسألني أحد من أتليتكو مدريد عن جرينوود".

وأنهى حديثه قائلا: "الشخص الوحيد الذي سألني عن جرينوود هو خوان لابورتا -رئيس برشلونة- ولكن على ناديه البيع أولا قبل الشراء، هذه هي مشكلة الكرة الإسبانية".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 32 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 6.

الشيء الملفت أنه تحصل على 6 بطاقات صفراء وهو لا يلعب في مركز الدفاع أو خط الوسط الدفاعي.

وحصل على البطاقة الحمراء مرة واحدة وكانت في مباراة رايو فايكانو في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني برشلونة مانشستر يونايتد ماسون جرينوود
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