بمشاركة عمر فايد.. نوفي بازار ينتصر ويواصل تصدر مجموعة الهبوط

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 18:21

كتب : FilGoal

عمر فايد - نوفي بازار

فاز نوفي بازار على منافسه أي إم تي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات مجموعة الهبوط في الدوري الصربي.

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

نوفي بازار

وشارك الدولي المصري عمر فايد في المباراة بشكل كامل وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 58.

وسجل نيكولا كاراكلايتش هدف فريقه الوحيد في الدقيقة التاسعة من اللقاء بعد مراوغة حارس المرمى من صناعة رافاييل فلورو.

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وكاد أن يخطف أي إم تي هدف التعادل في الدقيقة 84 بعد الحصول على ضربة جزاء ولكن ارتطمت في العارضة.

وحصل فلورو على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الطرد في الدقيقة 90.

ويواصل نوفي بازار تحقيق الانتصارات إذ حقق الفوز في الـ3 مباريات الأخيرة ضد كل من رادنيك وجافور والآن أي إم تي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بازار ليصل للنقطة 45 متصدرا لجدول ترتيب مجموعة الهبوط.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد أي إم تي عند النقطة 37.

وأنهى نوفي بازار المرحلة الأولى من الدوري الصربي في المركز التاسع بعد خوض 30 جولة، ليتحول للعب في مجموعة تحديد الهابطين من الدوري والذي خاض فيها حتى الآن 3 مباريات.

وانضم عمر فايد البالغ من العمر 20 عاما لصفوف فريق نوفي بازار الصربي بداية الموسم الحالي قادما من فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

وانتقل عمر فايد بداية الموسم من المقاولون العرب إلى فنربخشة التركي، ومنه معارا إلى فريقه الصربي.

بشكل عام لعب عمر فايد مع فريقه الصربي هذا الموسم 21 مباراة في مختلف البطولات.

عمر فايد نوفي بازار الدوري الصربي أي إم تي
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