إيقاف حسام حسن.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 من الدوري

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

طرد حسام حسن لاعب سموحة أمام الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتم إيقاف حسام حسن لاعب سموحة لمدة مباراة واحدة بعدما تحصل على إنذارين في مباراة فريقه ضد الزمالك.

وطرد مهاجم سموحة بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء مما تسبب في حصوله على الإنذار الثاني وطرده في الدقيقة 80.

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وانتصر سموحة بهدف دون رد على الزمالك في الجولة 21 بهدف سجله أبو بكر ليادي من صناعة حسام حسن.

وتحصل قائد سموحة على بطاقة صفراء في الدقيقة 54 ثم أخرى في الدقيقة 80 ما تسبب في طرده.

وكتب حسام حسن مهاجم سموحة عبر خاصية إنستجرام ستوري: "أتمنى أن يراجع محمود البنا نفسه ولماذا سأدعي التمثيل في لعبة مصر كلها تراها عكس ما تراه".

وأضاف "مبروك لنادي سموحة والجهاز الفني والإداري، اللاعبون رجال وإن شاء الله نستمر ويعود النادي لمكانه الطبيعي".

مجدي عبد العاطي

وعلى الجانب الآخر تم إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد لمدة مباراة واحدة في مباراة المقاولون العرب.

ووقع غرامة مالية على عبد العاطي وصلت إلى 10 آلاف جنيه بسبب الطرد مما بدر منه تجاه الحكم.

وكذلك إيقاف محمد إسماعيل لاعب زد لمباراة واحدة بعدما طُرد لمنع فرصة محققة.

الزمالك سموحة حسام حسن المقاولون العرب مجدي عبد العاطي زد
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