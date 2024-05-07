الكشف عن موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتي بوركينا وغينيا بيساو

تقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة يوم 28 مايو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وينطلق المعسكر بعد نهاية مباريات الدوري المصري يوم 27 من شهر مايو.

وتبدأ فترة التوقف الدولي بشكل رسمي يوم 3 يونيو إلى 11 من الشهر ذاته.

وخلال هذه الفترة سيتم لعب دور الـ32 من كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024، ولكن بدون اللاعبين الدوليين المصريين.

مع إمكانية مشاركة اللاعبين المحترفين الدوليين الأجانب مع فرقهم وذلك بسبب لعب مباريات الكأس في الفترة من 28 مايو وحتى 1 يونيو، أي قبل انطلاق التوقف الدولي.

وسيتم ترك استاد القاهرة لمنتخب مصر ليخوض عليه تدريباته، وبالتالي الفرق التي تلعب على استاد القاهرة ستخوض المباريات على الملاعب البديلة.