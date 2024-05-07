تشكيل الأهلي - كمال يعوض معلول.. ورضا سليم أساسي وأفشة على الدكة أمام الاتحاد

دفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بعمر كمال في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

وخرج علي معلول من قائمة الأهلي للراحة بسبب ضغط المباريات قبل مواجهتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

ويبدأ رضا سليم في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد السكندري بينما يقود الهجوم محمود كهربا.

ويستضيف الأهلي فريق الاتحاد بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويجلس الثنائي محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

الهجوم: وسام أبو علي

بينما دكة البدلاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمود متولي - كريم فؤاد

الوسط: محمد أفشة - كريم وليد - أحمد نبيل كوكا

الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد خوض 13 مباراة في المسابقة.

بينما الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعد 20 مباراة خاضهم الفريق.