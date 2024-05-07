قائمة ريال مدريد - غياب وحيد في مواجهة بايرن ميونيخ

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب بايرن ميونيخ.

ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونيخ غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة تواجد جميع لاعبي ريال مدريد باستثناء دافيد ألابا المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين – تيبو كورتوا – كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: داني كارباخال – إدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – براهيم دياز – خوسيلو.

وكانت مباراة الإياب قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب أليانز أرينا.