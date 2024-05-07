هالر: لم نأت إلى باريس كسائحين

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 15:30

كتب : FilGoal

سيباستيان هالير - بوروسيا دورتموند

أوضح سيباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند أن فريقه لم يسافر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان من أجل السياحة بل لأجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل دورتموند ضيفا على سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب 1-0.

وقال هالر في تصريحات لصحيفة لو باريزيان: "بعد المباراة الأولى، لم تكن هناك أي خطابات حماسية".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كارباخال: أصبحت من المحاربين القدامى في ريال مدريد.. وسنواجه أسطورة في كرة القدم مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا لن يلعب أمام بايرن لهذا السبب NBA - ويمبانياما يحصد جائزة أفضل ناشئ في الدوري سبورت: ريال مدريد سيستلم كأس الدوري الإسباني بدون حضور الجماهير

وأضاف "لقد قلنا لأنفسنا ببساطة إن الشوط الأول قد انتهى وأنه يتعين علينا المضي قدمًا".

وتابع المهاجم الإيفواري "لقد جئنا إلى باريس ونعلم ما يمكننا توقعه. لم نأت كسائحين".

وأتم "الشيء الوحيد الذي يهمنا هو الاعتقاد بأننا سنصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

ويسعى دورتموند للعودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 11 عامًا.

الفائز من المواجهة سيلعب المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي ضد الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 في ميونيخ.

باريس سان جيرمان بروسيا دورتموند سيباستيان هالر
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - غياب وحيد في مواجهة بايرن ميونيخ مؤتمر كارباخال: أصبحت من المحاربين القدامى في ريال مدريد.. وسنواجه أسطورة في كرة القدم مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا لن يلعب أمام بايرن لهذا السبب مواعيد مباريات الثلاثاء 7 مايو - الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. ونصف نهائي أبطال أوروبا مؤتمر ماركينيوس: التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق أمام دورتموند مؤتمر لويس إنريكي: سان جيرمان سيقاتل من أجل العبور للنهائي مارشينياك حكما لمواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بايرن يستعيد نجميه قبل مواجهة ريال مدريد
أخر الأخبار
إيقاف حسام حسن.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 من الدوري 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - كمال يعوض معلول.. ورضا سليم أساسي وأفشة على الدكة أمام الاتحاد 8 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتي بوركينا وغينيا بيساو 9 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - عيسى سي حكما لمواجهة الإياب بالنهائي بين الزمالك ونهضة بركان 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
فلومينينسي يعلن ضم تياجو سيلفا 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بدون الدوليين المصريين.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر 46 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف صالح جمعة 6 أشهر بالدوري العراقي ساعة | الوطن العربي
إيقاف لابورت وكانتي وحمد الله آسيويا ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر 4 انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق