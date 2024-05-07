هالر: لم نأت إلى باريس كسائحين

أوضح سيباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند أن فريقه لم يسافر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان من أجل السياحة بل لأجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل دورتموند ضيفا على سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب 1-0.

وقال هالر في تصريحات لصحيفة لو باريزيان: "بعد المباراة الأولى، لم تكن هناك أي خطابات حماسية".

وأضاف "لقد قلنا لأنفسنا ببساطة إن الشوط الأول قد انتهى وأنه يتعين علينا المضي قدمًا".

وتابع المهاجم الإيفواري "لقد جئنا إلى باريس ونعلم ما يمكننا توقعه. لم نأت كسائحين".

وأتم "الشيء الوحيد الذي يهمنا هو الاعتقاد بأننا سنصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

ويسعى دورتموند للعودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 11 عامًا.

الفائز من المواجهة سيلعب المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي ضد الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 في ميونيخ.

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