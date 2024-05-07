خبر في الجول - إيقاف قيد المصري بسبب رامي البدوي

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 15:16

كتب : عمرو نبيل

رامي البدوي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف النادي المصري عن القيد لمدة 3 فترات انتقال مقبلة.

رامي البيدوي

النادي : الإفريقي

المصري

وعلم FilGoal.com أن إيقاف القيد قد جاء بسبب مستحقات اللاعب التونسي رامي بدوي والبالغة 450 ألف دولار.

ويحاول المصري حاليا التفاوض مع اللاعب من أجل محاولة تخفيض المبلغ المطلوب.

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وأضاف فيفا اسم المصري ضمن الأندية الممنوعة من القيد عبر موقعه الرسمي.

وأصبح المصري خامس فريق مصري موقوف من القيد حاليا بعد كل من الزمالك وإيسترن كومباني وحرس الحدود ومصر للمقاصة.

قرار فيفا كان صدر بسبب توقيع اللاعب مع النادي المصري مع عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

وكان المصري قد قدم استئناف ونجح في تخفيض مبلغ الغرامة والذي بلغ 560 ألف دولار من قبل.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الإفريقي التونسي منذ يناير 2022.

وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.

كما مثل منتخب تونس في 20 مباراة دولية وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

رامي البدوي المصري
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