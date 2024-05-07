مؤتمر كارباخال: أصبحت من المحاربين القدامى في ريال مدريد.. وسنواجه أسطورة في كرة القدم

يرى داني كارباخال لاعب ريال مدريد أن دوره في الفريق يتطور عاما بعد الآخر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كارباخال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخور لأنني خضت العديد من المباريات لهذا القميص، وعندما يحين الوقت لتلعب نصف النهائي أمام جماهيرك يصل الدافع إلى أقصى حد، سنواجه أسطورة في كرة القدم وسنحاول التغلب عليهم والوصول للمباراة النهائية".

وواصل "الجماهير تشعر بالنشوة لأننا نقدم عام رائع وفي الشارع الناس يشجعوننا على الحلم باللقب الـ 15".

وتابع "أعتقد أن المدرب وطاقمه هذا العام هم أبطال النجاح بسبب رحيل كريم بنزيمة وماركو أسينسيو ولكننا قدمنا أداء رائع ثم واجهتنا إصابات طويلة ومع ذلك نحن على بعد مباراتين من التتويج بدوري أبطال أوروبا".

وعن توقيت احتفال الفريق بالتتويج بالدوري الإسباني قال: "نحن ملزمون بتحقيق الفوز وعندما سيعطوننا الكأس سنحتفل، هذا أمر غير مهم بالنسبة لنا وسنظهر ذلك عندما نعتقد أنه التوقيت المناسب ولن يشوه ذلك الاحتفال باللقب، الآن علينا فقط التركيز في مباراة الغد".

وأكمل "أنا أتحدث عما يعنيه أن تكون أفضل ناد في العالم، لقد قررنا جميعا عدم الاحتفال بالكأس الآن".

وشدد "دوري يتطور حاليا في ريال مدريد وأصبحت أحد القادة لذلك أحاول أن أكون مثالا وزميل يمكن للاعبين رؤية أنفسهم فيه ويمكنهم الحديث معه، وأحاول ألا أجعل الشباب يخرجون عن مسارهم".

واستمر "منذ عدة سنوات كنت أنا من اللاعبين الشباب والآن أصبحت من المحاربين القدامى، أطلب من الشباب الصبر والجميع يمر بلحظة من عدم التواجد لا جدال في ذلك ولكن الأمر يكون فترة تعليمية".

وأضاف "رحيل لاعبين بنهاية الموسم؟ من الصعب معرفة ما سيحدث لكل منهم، المستقبل سيأتي ولكن الآن أنا لدي عقد وأريد الاستمتاع بكل مباراة وآمل ألا يحدث ذلك ولكن هناك بعض الأشخاص سيتعين عليهم أن يلعبوا آخر مباراة بقميص ريال مدريد على سانتياجو برنابيو في دوري أبطال أوروبا وآمل أن يكون انتصارا للفريق".

وأتم "متطلبات النادي تجعلنا نريد المزيد، لقد مررنا بعقد مثير للإعجاب من حيث الإنجازات وآمل أن نواصل توسيعه بداية من الغد".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب أليانز أرينا.