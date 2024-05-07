مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا لن يلعب أمام بايرن لهذا السبب

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه لن يدفع بحارسه العائد من الإصابة تيبو كورتوا أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد التعادل في الذهاب 2-2.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "أندري لونين سيلعب كأساسي ضد بايرن ميونيخ، تيبو كورتوا كان جيدا أمام قادش لكنه يحتاج إلى الوقت للعودة إلى أفضل مستوياته".

ولعب كورتوا لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي أمام قادش في الدوري الإسباني هذا الأسبوع.

وأضاف "أي شيء يمكن أن يحدث في مباراة الأربعاء. نثق بأننا سنشهد ليلة أخرى لا تصدق".

وتابع "أنا أؤمن بقدراتنا لأننا ريال مدريد. يوم الثلاثاء سنستمتع، ويوم المباراة سنشعر بالقلق".

ويرى أن "ريال مدريد وبايرن متشابهان للغاية. نحن نحترم بايرن كثيرًا. لقد كانوا أفضل منا في مباراة الذهاب".

وأتم "علينا أن نبذل قصارى جهدنا. لدينا فرصة للعب نهائي آخر. ندرك أن نصف النهائي صعب لكننا متحمسون".

في مباراة الذهاب، حافظ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على سجله بدون هزيمة خلال مواجهاته لفريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ولعب أنشيلوتي أمام بايرن ميونيخ للمرة التاسعة في دوري الأبطال وهذه هي المباراة الثالثة له كمدير فني لفريق ريال مدريد.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول بالتقدم بهدف سجله فينيسيوس جونيور.

بينما نجح بايرن ميونيخ في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في تسجيل هدفين عن طريق ليروي ساني وهاري كين من ركلة جزاء.

وخطف فينيسيوس التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء بتسجيل ثاني أهدافه وهذه المرة من ركلة جزاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على استاد سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الأربعاء.

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