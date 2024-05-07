NBA - ويمبانياما يحصد جائزة أفضل ناشئ في الدوري

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 14:09

كتب : FilGoal

فيكتور ويمبانياما

توج فيكتور ويمبانياما لاعب سان أنطونيو سبيرز بجائزة أفضل لاعب ناشئ لموسم 2023-2024.

وأصبح فيكتور أول فرنسي ينال شرف الفوز بهذه الجائزة التي حصدها كبار النجوم من قبل في أول مواسمهم بالبطولة.

وحصد ويمبانياما كل الأصوات بالإجماع، متفوقا على شيت هولمجرين لاعب أوكلاهوما سيتي الذي جاء في المركز الثاني، وبراندون ميلر لاعب تشارلوت هورنتس صاحب المركز الثالث.

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وأصبح اللاعب فارع الطول أول ناشئ يحقق هذا الانجاز منذ كارل أنتوني تاونز في 2016.

وهو ثالث لاعب من سان أنطونيو يفوز بالجائزة بعد ديفيد روبنسون عام 1990، وتيم دنكان عام 1998.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما كان الاختيار الأول في درافت الموسم.

وبلغت معدلات فيكتور 21.4 نقطة و10.6 متابعات و3.9 تمريرات حاسمة في موسمه الأول بالمسابقة.

NBA فيكتور ويمبانياما
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