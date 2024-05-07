سبورت: ريال مدريد سيستلم كأس الدوري الإسباني بدون حضور الجماهير

كشفت صحيفة سبورت عن موعد جديد لاستلام ريال مدريد لكأس الدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميا للمرة الـ 36 بعد فوز الفريق على قادش وخسارة برشلونة من جيرونا.

ريال مدريد كان من المفترض أن يستلم الكأس في مباراته المقبلة بالدوري ضد جيرونا ولكن النادي طلب عدم استلامه في تلك المباراة احتراما لمشاعر جماهير غرناطة التي قد يهبط فريقها بالمباراة المقبلة للدرجة الثانية.

وفقا لصحيفة سبورت فإن الاتحاد الإسباني قد وافق على طلب ريال مدريد وسيتم استلام الكأس يوم الأحد المقبل أي بعد مباراة غرناطة بيوم ولكن في المدينة الرياضية لريال مدريد وليس في ملعب مباراة بحضور جماهيري.

ريال مدريد سيستلم الكأس بحضور اللاعبين وإدارة النادي قبل أن يخرج الفريق في احتفالات بساحة سيبيليس بالمدينة للاحتفال مع الجماهير.

وقد يتم تقديم الكأس لجماهير ريال مدريد فيما بعد بملعب سانتياجو برنابيو خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت على ملعب أليانز أرينا بالتعادل بهدفين لكل فريق.