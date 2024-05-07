بعد جراحة ناجحة في الوجه.. بيراميدز يعلن غياب أسامة جلال لمدة 3 أسابيع

أعلن نادي بيراميدز خضوع لاعبه أسامة جلال لعملية جراحية ناجحة في الوجه.

أسامة جلال النادي : بيراميدز بيراميدز

وأصيب جلال بكسر في عظام الوجه خلال مواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر أمس الإثنين بالجولة 21 من الدوري المصري.

وأشار بيراميدز إلى أن جلال قد خضع لجراحة ناجحة تحت إشراف طارق البانوبي أستاذ جراحة الوجه والفك وفي إحدى مستشفيات المهندسين.

وأعلن بيراميدز أن اللاعب سيغيب لمدة 3 أسابيع عن الملاعب لحين التئام الكسر على ان يعود للتدريبات بقناع لحماية الوجه.

ويغادر جلال المستشفى خلال ساعات بعد الاطمئنان على حالته.

وكان بيراميدز قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي.

ثنائية بيراميدز سجلها كل من فيستون ماييلي وكريم حافظ، بينما سجل محمد فاروق هدف فيوتشر الوحيد.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة بعد مطالبة بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بعد تسديدة من مروان حمدي اصطدمت في يد محمود رزق مدافع فيوتشر.

وبالفعل توقف اللعب وعاد الحكم إلى الفيديو لمراجة الحالة ليقرر احتساب ركلة جزاء لبيراميدز.

وتقدم كريم حافظ لتسديد الكرة ووضعها في الشباك في الدقيقة 91 مسجلا هدف فوز بيراميدز على فيوتشر.