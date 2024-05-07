بعد جراحة ناجحة في الوجه.. بيراميدز يعلن غياب أسامة جلال لمدة 3 أسابيع

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 13:41

كتب : FilGoal

أسامة جلال - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز خضوع لاعبه أسامة جلال لعملية جراحية ناجحة في الوجه.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأصيب جلال بكسر في عظام الوجه خلال مواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر أمس الإثنين بالجولة 21 من الدوري المصري.

وأشار بيراميدز إلى أن جلال قد خضع لجراحة ناجحة تحت إشراف طارق البانوبي أستاذ جراحة الوجه والفك وفي إحدى مستشفيات المهندسين.

أخبار متعلقة:
أثليتك: رفض استئناف نوتنجهام ضد خصم 4 نقاط من رصيده سيناريوهات تتويج الهلال بالدوري السعودي كريم شحاتة: كثرة النجوم في البنك الأهلي قد تكون سبب سوء النتائج بينهم حجازي.. مستشفى اتحاد جدة تزدحم بـ10 مصابين

وأعلن بيراميدز أن اللاعب سيغيب لمدة 3 أسابيع عن الملاعب لحين التئام الكسر على ان يعود للتدريبات بقناع لحماية الوجه.

ويغادر جلال المستشفى خلال ساعات بعد الاطمئنان على حالته.

وكان بيراميدز قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي.

ثنائية بيراميدز سجلها كل من فيستون ماييلي وكريم حافظ، بينما سجل محمد فاروق هدف فيوتشر الوحيد.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة بعد مطالبة بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بعد تسديدة من مروان حمدي اصطدمت في يد محمود رزق مدافع فيوتشر.

وبالفعل توقف اللعب وعاد الحكم إلى الفيديو لمراجة الحالة ليقرر احتساب ركلة جزاء لبيراميدز.

وتقدم كريم حافظ لتسديد الكرة ووضعها في الشباك في الدقيقة 91 مسجلا هدف فوز بيراميدز على فيوتشر.

الدوري المصري بيراميدز أسامة جلال
نرشح لكم
بدون الدوليين.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر خبر في الجول - إيقاف قيد المصري بسبب رامي البدوي كريم شحاتة: كثرة النجوم في البنك الأهلي قد تكون سبب سوء النتائج مواعيد مباريات الثلاثاء 7 مايو - الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. ونصف نهائي أبطال أوروبا عملية جراحية في الوجه لـ أسامة جلال بيان من الزمالك: نطالب بتطبيق العدالة التحكيمية قبل نتخذ خطوة مقبلة كابونجو لـ في الجول: ليس لدي أي مشكلة مع الزمالك.. قد أتواجد لتشجيعه في نهائي الكونفدرالية جدو: تتويج بيراميدز بالدوري؟ الأهلي هو المرشح الأول
أخر الأخبار
بدون الدوليين.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر 5 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف صالح جمعة 6 أشهر بالدوري العراقي 21 دقيقة | الوطن العربي
إيقاف لابورت وكانتي وحمد الله آسيويا 30 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة ريال مدريد - غياب وحيد في مواجهة بايرن ميونيخ 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تيليجراف: يونايتد لا يخطط لإقالة تين هاج حاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
غربال وندالا.. في الجول يكشف طاقم حكام مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
هالر: لم نأت إلى باريس كسائحين ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - إيقاف قيد المصري بسبب رامي البدوي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر 4 انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق