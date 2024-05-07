سيناريوهات تتويج الهلال بالدوري السعودي

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 13:16

كتب : FilGoal

النصر - الهلال

اقترب الهلال من حصد لقب الدوري السعودي قبل عدة جولات من نهاية المسابقة، فكيف ومتى يحقق اللقب حسابيا.

فقد واصل الهلال تحقيق الأرقام القياسية في منافسات الموسم الحالي بالدوري السعودي حين فاز على أهلي جدة 2-1 في مباراة مؤجلة.

رصيد الهلال بلغ 86 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر، قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

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وبذلك أصبح الهلال على بعد نقطة من تحقيق اللقب بشكل رسمي.

ففي حالة حصد أي نقطة من مبارياته المقبلة سيرفع الهلال رصيده إلى 87 نقطة، وهو الرصيد الذي لا يمكن للنصر الوصول إليه لو فاز بكل مبارياته الـ4 المتبقية.

ويحسم اللقب بشكل رسمي للهلال في حالة تعثر النصر أمام الأخدود يوم الخميس، في حالة فوز النصر، يكفي للهلال التعادل مع الحزم يوم السبت للتتويج باللقب.

وتأتي مباريات الهلال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 31: الحزم على ملعبه

الجولة 32: النصر خارج ملعبه

الجولة 33: الطائي على ملعبه

الجولة 34: الوحدة خارج ملعبه

فيما تأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 31: الأخدود خارج ملعبه

الجولة 32: الهلال على ملعبه

الجولة 33: الرياض خارج ملعبه

الجولة 34: اتحاد جدة على ملعبه

وينتهي موسم الدوري السعودي يوم 27 مايو.

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