كريم شحاتة: كثرة النجوم في البنك الأهلي قد تكون سبب سوء النتائج

يرى كريم حسن شحاتة مدير الكرة السابق بنادي البنك الأهلي إن كثرة النجوم في الفريق قد تكون هي سبب سوء نتائج الفريق.

وتقدم كريم حسن شحاتة باستقالته من منصبه في البنك الأهلي بعد خسارة الفريق من إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال شحاتة عبر القناة الأولى: "أنا مسؤول في النادي ويجب أن أحاسب في الإخفاقات مثلما أحصل على الإشادة بعد نجاحات الفريق".

"قراري جاء بعد التشاور مع أشرف نصار رئيس النادي ناس آخرين في النادي، تواجدت لمدة 4 سنوات في البنك الأهلي وقدمت كل شيء لذلك قررت رفع الحرج عن المسؤولين بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة".

"البنك الأهلي فريق قوي جدا ونملك العديد من اللاعبين الرائعين وإدارة قوية ومدير فني رائع لذلك لا أعلم سبب ما نمر به، وقد يكون السبب كثرة النجوم في الفريق لأننا نملك 27 لاعب كبير قد لا يتقبل بعضهم الجلوس على دكة البدلاء ولكن هذا شيء غير ظاهري وقد تكون أمور داخل اللاعبين ولكن لا توجد مشاكل ظاهرية".

"أدينا مباريات كبيرة جدا ضد الأهلي وحققنا الفوز ثم بيراميدز وخسرنا بركلة جزاء غريبة وحتى ضد إنبي قدمنا مباراة رائعة ولكن خسرنا بشكل غريب وبنتيجة كبيرة".

ويحتل البنك الأهلي المركز 15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز 16 المؤدي للهبوط.