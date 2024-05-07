بينهم حجازي.. مستشفى اتحاد جدة تزدحم بـ10 مصابين

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

ازدحمت عيادة نادي اتحاد جدة يوم الاثنين بـ10 لاعبين، تزامنًا مع استئناف التدريبات، بعد راحة يومين تلت الخسارة 1ـ3 أمام أبها، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وخسر النمور أمام أبها الذي يصارع الهبوط ضمن الجولة الـ30 من الدوري السعودي.

ولازم اللاعبون العشرة العيادة لأسباب متفاوتة، منها العلاجي والتأهيلي، بعد إصابات مختلفة تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، وفقا للرياضية السعودية.

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وشملت الأسباب العلاجية كلًا من المصري أحمد حجازي، وأحمد شراحيلي، وزكريا هوساوي، وأحمد بامسعود، وعمر هوساوي، ومد الله العليان، سداسي الخط الخلفي، إلى جانب حامد الغامدي، لاعب الوسط، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة.

أما البرازيلي فابينيو، لاعب الوسط، والإيطالي لويز فيليبي، قلب الدفاع، فقصدا العيادة بغية مواصلة برنامجهما اللياقي الذي تلا تعافيهما من إصابتيهما.

وتتولى العيادة تجهيز جميع مصابي اتحاد جدة، باستثناء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي سافر للعلاج في مدريد.

من جهته، ركّز الجهاز الفني، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على تعزيز اللياقة، وتقوية العضلات، خلال التدريبات.

فيما سيبدأ من الثلاثاء مرحلة التحضير الفعلي لمواجهة الاتفاق، الجمعة المقبل، في الجولة الـ31 من الدوري.

أحمد حجازي اتحاد جدة
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