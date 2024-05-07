الشامي: حسام حسن أخبرني إنني أذكره بنفسه.. ولما لا يتوج المصري بالدوري؟

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

محمد الشامي - منتخب مصر

كشف محمد الشامي لاعب المصري عن حديث حسام حسن مدرب منتخب مصر معه في وقت سابق والذي أخبره إنه يذكره بنفسه.

محمد الشامي

النادي : المصري

المصري

وقال الشامي عبر قناة الحياة: "كنت أتمنى التواجد في منتخب مصر منذ مدة طويلة ومن يرتدي قميصه يجب أن يستحق ذلك ومهمته تكون إسعاد الناس ويوم إعلان القائمة كنت أستعد للصلاة خلال معسكر المصري واتصل والدي بي وأخبرني بتواجدي ولذلك شعرت بالمفاجأة ولكن أنا كنت أسير بشكل جيد مع المصري".

وتابع "كنت أرغب في الاستمرار مع الإسماعيلي لأنني كنت أشعر بالسعادة في الفريق ولمن لم يحقق كل ما اتفقت عليه مع الإدارة وبنفس التوقيت المصري كان قد تحدث معي من قبلها عن طريق كامل أبو علي وأخبرته إن خياري الأول سيكون المصري في حال لم أستمر مع الإسماعيلي".

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وواصل "من أول يوم لنا في النادي قال لنا علي ماهر أجعلوا أعينكم على الدوري، وكاستقرار المصري ليس أقل من الأهلي والزمالك وبيراميدز ولما لا نتوج باللقب؟".

وأضاف "طريقة علي ماهر في التدريب أوروبية وتجعلك تحب التدريبات والمباريات تحت قيادته لأنه يحب عمله بشكل كبير".

وأتم "حسام حسن هو من علمني كيفية التحرك في الملعب وكان يقول لي أثناء فترتي الأولى مع المصري إنه يرى نفسه في وإنني أذكره بنفسه وهو صغير".

وانضم الشامي للمصري في بداية الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

وشارك الشامي منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وانضم الشامي لمعسكر منتخب مصر السابق وشارك في مباراتي نيوزيلنا وكرواتيا كبديل.

حسام حسن المصري محمد الشامي
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