NBA - تمبرولفز يواصل التفوق على ناجتس.. ونيكس يقهر بايسرز

نجح مينيسوتا تمبرولفز في التقدم على دنفر ناجتس حامل اللقب 2-0 في سلسلة نصف نهائي القسم الغربي بدوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وذلك بعد الفوز عليه 106-80 في المباراة الثانية بالسلسلة.

وواصل أنتوني إدواردز تألقه حين سجل 27 نقطة، مثل زميله كارل-أنتوني تاونز.

في الجانب الآخر، اكتفى الصربي نيكولا يوكيتش نجم دنفر بـ16 نقطة فقط.

The league's top-ranked defense just put on an absolute CLINIC in Denver. 🔒 11 STL 🔒 12 BLK 🔒 34.9 OPP FG%@Timberwolves go up 2-0! pic.twitter.com/8ijLOs8yyX — NBA (@NBA) May 7, 2024

في مباراة أخرى، قاد جايلن برونسون فريقه نيويورك نيكس للفوز على إنديانا بايسرز 121-117 في المباراة الافتتاحية لسلسلة نصف نهائي القسم الشرقي.

فقد سجل برونسون 43 نقطة منها 21 في الربع الأخير.

وبذلك تخطى جايلن حاجز الـ40 نقطة للمباراة الرابعة على التوالي.

فيما أحرز دونتي ديفينتشينتسو 25 نقطة وجوش هارت 24 نقطة.

Josh Hart was EVERYWHERE in Game 1. 24 points on 9-13 shooting 13 rebounds (4 offensive) 8 assists 3 steals Heart, soul and hustle to help the @nyknicks go up 1-0 in the series 💪 pic.twitter.com/9CumYhUAqL — NBA (@NBA) May 7, 2024

وتحسم سلاسل إقصائيات البطولة التي تتكون من 7 مباريات حين يصل أي فريق لفوزه الرابع على منافسه.

في القسم الغربي، تأهلت فرق دنفر ناجتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر ومينيسوتا تمبرولفز ودالاس مافريكس لنصف النهائي.

أما في القسم الشرقي، فتأهلت فرق بوسطن سلتيكس وكليفلاند كافاليرز ونيويورك نيكس وإنديانا بيسرز.

نصف نهائي الشرق

كليفلاند كافاليرز ضد بوسطن سلتيكس

نيويورك نيكس أمام إنديانا بيسرز

نصف نهائي الغرب

أوكلاهوما سيتي ثاندر ضد دالاس مافريكس

دنفر ناجتس أمام مينيسوتا تمبرولفز

سيلعب الفائزان من نصف النهائي في نهائي كل منطقة.

على أن يلعب بطل القسم الشرقي ضد بطل القسم الغربي في نهائي المسابقة.