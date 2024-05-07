مواعيد مباريات الثلاثاء 7 مايو - الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. ونصف نهائي أبطال أوروبا

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد

يخوض الأهلي اليوم مباراة جديدة من مبارياته المؤجلة بالدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الأهلي × الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2 و1.

دوري المحترفين المصري

السكة الحديد × بتروجت.. 4:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الثلاثاء
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