عملية جراحية في الوجه لـ أسامة جلال

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 00:56

كتب : بسام أبوبكر

أسامة جلال - بيراميدز

يخضع أسامة جلال لاعب فريق بيرامديز لعملية جراحية في الوجه بعد التحام قوي مع أحد لاعبي مودرن فيوتشر.

وحقق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى المنيري طبيب الفريق للمركز الإعلامي للنادي: "الأشعة أثبتت إصابة أسامة جلال بكسر في عظام الوجه إثر الالتحام القوي مع لاعب مودرن فيوتشر".

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وأتم "تقرر أن يجري جراحة عاجلة في مكان الإصابة، وفي ضوء تلك الجراحة سيتحدد مدة غيابه عن مباريات الفريق".

ووصل بيراميدز إلى النقطة 41 في المركز الأول بترتيب الدوري المصري من 18 مباراة، وتجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 26 في المركز الـ11 من 19 مباراة.

ثنائية بيراميدز سجلها كل من فيستون ماييلي وكريم حافظ، بينما سجل محمد فاروق هدف فيوتشر الوحيد.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة بعد مطالبة بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بعد تسديدة من مروان حمدي اصطدمت في يد محمود رزق مدافع فيوتشر.

وبالفعل توقف اللعب وعاد الحكم إلى الفيديو لمراجة الحالة ليقرر احتساب ركلة جزاء لبيراميدز.

وتقدم كريم حافظ لتسديد الكرة ووضعها في الشباك في الدقيقة 91 مسجلا هدف فوز بيراميدز على فيوتشر.

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