نقطة تفصله عن التتويج.. ريمونتادا قاتلة لـ الهلال ضد أهلي جدة في الدوري

الإثنين، 06 مايو 2024 - 23:46

كتب : محمد رؤوف

مالكوم

حقق الهلال ريمونتادا وفوزا قاتلا على منافسه الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل ثنائية الهلال أليكساندر ميتروفيتش ومالكوم بينما أحرز هدف الأهلي فراس البريكان.

ويفصل الهلال نقطة واحدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري، إذ كان يحتاج إلى 4 نقاط قبل هذه المباراة.

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ووصل ميتروفيتش لهدفه رقم 24 في الدوري ويتواجد في المرتبة الثانية في قائمة الهدافين خلف كريستيانو رونالدو لاعب النصر بفارق 8 أهداف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 86 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 55 في المركز الثالثة.

وسدد رياض محرز كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ارتطمت في العارضة في الدقيقة 12.

وافتتح فراس البريكان النتيجة لصالح الأهلي في الدقيقة 30 بعد متابعة من تصدي ياسين بونو حارس الهلال.

وأضاف البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وتصدى ياسين بونو لانفراد بتألق كبير من ألان سان ماكسيمان في الدقيقة 45.

وقلص ميتروفيتش الفارق للهلال بعد رأسية قوية من داخل منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة 52.

وحاول ماكسيمان التقدم للأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن بونو تصدى لها في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 81 تقدم علي البليهي هدفا لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

وأحرز مالكوم هدفا قاتلا في الدقيقة 89 بطريقة رائعة بعد انطلاقة من منتصف الملعب حتى وصل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وسكنت الشباك.

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