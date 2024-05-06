كابونجو لـ في الجول: ليس لدي أي مشكلة مع الزمالك.. قد أتواجد لتشجيعه في نهائي الكونفدرالية

الإثنين، 06 مايو 2024 - 23:30

كتب : إبراهيم رمضان هاني العوضي

كابونجو كاسونجو - الزمالك - سموحة

نفى المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو أن يكون تقدم بأي شكوى ضد نادي الزمالك فريقه السابق.

وقال كابونجو لـFilGoal.com: "ليس لدي أي مشكلة مع نادي الزمالك، أنا أحب الزمالك دائما وأشاهد كل مباريات الفريق كاملة، فنادي الزمالك في قلبي".

وأضاف "أعتقد أنني سأكون في الملعب لدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية".

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وأكمل "حاليا الزمالك يقدم أفضل أداء، أتمنى التوفيق في النهائي للفريق الأبيض".

وأتم تصريحاته "لم أتقدم بشكوى ضد الزمالك مطلقا، ليس لدي أي مشكلة مع النادي، إنها شائعات لا أعرف عنها شيئا على الإطلاق، الزمالك هو فريقي وعلاقتي جيدة معه".

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: " في وقت سابق: "لم يصلنا أي إخطار من فيفا بشأن شكوى من كاسونجو ضد النادي واللاعب وقع على مخالصة مالية قبل رحيله".

وأضاف "حتى وإن حدث وقرر كاسونجو التقدم بشكوى ضد الزمالك فإن فيفا لن ينظر فيها لأنه رحل قبل 3 سنوات واللائحة تنص على التقدم بشكوى بحد أقصى عامين بعد رحيله".

ورحل الكونغولي كابونجو كاسونجو عن الزمالك في عام 2021.

وانضم كابونجو لصفوف الزمالك في 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

بعدها رحل إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة ثم عاد للزمالك وخرج لإعارة أخرى للوداد المغربي.

قبل أن يرحل بشكل نهائي عن الأبيض في 2021 وينتقل إلى الدوري التركي.

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