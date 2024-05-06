جدو: تتويج بيراميدز بالدوري؟ الأهلي هو المرشح الأول

الإثنين، 06 مايو 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

محمد ناجي جدو

يرى محمد ناجي جدو المدرب العام لنادي بيراميدز إن الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بالدوري المصري هذا الموسم.

وفاز بيراميدز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "اليوم روح اللاعبين تمكن من العودة في المباراة وأشكرهم على الأداء والأمور كانت صعبة في البداية ولكنهم كانوا رجالا وتمكنا من تحقيق الفوز في الشوط الثاني وحصلنا على النقاط".

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وتابع "التتويج بالدوري؟ نفكر في كل مباراة على في موعدها ولكن المرشح الأول للدوري هو الأهلي لأنه خسر نقاط أقل منا وهو حامل اللقب ولاي يمكن المرشح الثاني حاليا لأن هناك الكثير من الفرق التي تنافس وتؤدي بشكل جيد".

وأضاف "المباراة كانت جيدة تحكيميا من نادر قمرة الدولة ولكن كان هناك شك في وجود ركلة جزاء لنا بالشوط الأول بالإضافة إلى بعض الأخطاء غير المحتسبة".

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 41 في صدارة جدول الترتيب.

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