مدرب بيراميدز: صدارة الدوري الآن لا تعني شيء

شدد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز أن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لا يعني أي شيء.

وحقق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني الكرواتي للمركز الإعلامي للنادي: "صدارة الدوري لا تعني أي شيء، لأن البطولة مازالت طويلة، نفكر فقط في المباراة المقبلة ضد المصري، نلعب مباراة تلو الأخرى بهدف الانتصار".

وأضاف "سعيد للغاية بالنقاط الثلاث بعد الفوز على مودرن فيوتشر، المباراة كانت صعبة للغاية والمنافس كان قويا".

وتابع "مودرن فيوتشر سجل هدفا عكس سير المباراة ثم تراجع للخلف، لكن أهدرنا العديد من الفرص التي كانت ستجعلنا نتقدم بأكثر من هدفين".

وأكمل "أقدم التحية للاعبين على الروح العالية والعودة في النتيجة وعدم اليأس في أي دقيقة واللعب حتى اللحظات الأخيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "ما يسعدني هو عدم التخلي عن أسلوب لعبنا رغم التأخر، لكن لعبنا بنفس الطريقة وسعيد وفخور بهؤلاء اللاعبين وقتالهم في كل لحظة".

وسجل كريم حافظ هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 41 في صدارة جدول الترتيب.