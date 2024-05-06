سلة – بفارق كبير.. الأهلي يهزم الزمالك في أولى مباريات نصف نهائي الدوري

الإثنين، 06 مايو 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

فاز الأهلي على الزمالك في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي دوري سوبر السلة المصري بنتيجة 79-60.

وتقام سلسلة نصف نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك على صالة برج العرب في الإسكندرية.

ويتأهل إلى النهائي الفريق الذي يفوز بـ3 مباريات أولا من السلسلة.

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وتفوق الأهلي من البداية واستمر متقدما في النتيجة وأنهى النصف الأول من المباراة متقدما بنتيجة 41-37.

واستمر تفوق الأهلي إلى نهاية المباراة بيفوز باللقاء الأول.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين بعد غدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء بصالة برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من لقاء الاتحاد السكندري ضد سبورتنج في نصف النهائي الأخر.

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