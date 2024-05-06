أعلن لجنة الحكام تعيين محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويعاون معروف في قيادة المباراة كل من شريف عبد الله وعدي عيد وأحمد حمدي كحكم رابع.

ويتواجد عبد العزيز السيد حكم لتقنية الفيديو ويعاونه محمد عباس قابيل.

وقاد معروف مباراة واحدة للأهلي خلال الموسم الحالي كانت بكأس السوبر ضد سيراميكا كليوباترا وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

على الجانب الأخر قاد معروف مباراة واحدة أيضا للاتحاد السكندري كانت ضد الإسماعيلي وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة.