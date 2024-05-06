منتخب مصر يخاطب كاف لتأجيل مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة

الإثنين، 06 مايو 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل مباراة مصر ضد غينيا بيساو لمدة 24 ساعة.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إن الاتحاد قد أرسل خطاب رسمي لتأجيل المباراة والمحدد لها يوم 10 يونيو ضمن في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف "طلبنا تأجيل مباراة غينيا بيساو لضيق الوقت بينها وبين مباراة مصر ضد بوركينا فاسو والمقرر لها يوم 7 يونيو بالقاهرة".

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وواصل "طلب التأجيل يأتي أيضا بسبب ظروف الطيران وطول المسافة في رحلة السفر سواء كانت بالطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى 9 ساعات".

وينتظر منتخب مصر رد كاف حول طلب تأجيل المباراة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كل من سيراليون وجيبوتي.

منتخب مصر غينيا بيساو
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