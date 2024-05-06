على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد

منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي راحة لـ علي معلول وبيرسي تاو ولم ينضما لقائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد.

وجاءت قائمة غيابات الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي: تأهيل

حمزة علاء: استبعاد فني

علي معلول: إراحة

ياسر إبراهيم: استبعاد فني

خالد عبد الفتاح: استبعاد فني

كريم الدبيس: استبعاد فني

عمرو السولية: إصابة

أليو ديانج: استبعاد فني

أحمد عبد القادر: إصابة

طاهر محمد طاهر: استبعاد فني

بيرسي تاو: إراحة

بينما جاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد عبد المنعم – محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات

الهجوم: أنتوني موديست – كهربا – وسام أبو علي

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.