كريم حافظ: اللعب كظهير أيمن ضد فيوتشر؟ ليست المرة الأولى

الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - كريم حافظ

شدد كريم حافظ على أن لاعبي بيراميدز قد تعاهدوا على تحويل الخسارة ضد مودرن فيوتشر إلى فوز.

كريم حافظ

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وحقق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

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وقال حفاظ عبر المركز الإعلامي لبيراميدز عقب المباراة: "الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وتعاهدنا على تعويض التأخر وفي النهاية الفريق فاز واستحق الحفاظ على الصدارة".

وتابع "لعبت ضد فيوتشر كظهير أيمن وهو مركز لعبت فيه من قبل ونجحت في تقديم المطلوب من قبل الجهاز الفني".

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 41 في صدارة جدول الترتيب.

الدوري المصري كريم حافظ بيراميدز
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