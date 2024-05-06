كريم حافظ: اللعب كظهير أيمن ضد فيوتشر؟ ليست المرة الأولى
الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:58
كتب : FilGoal
شدد كريم حافظ على أن لاعبي بيراميدز قد تعاهدوا على تحويل الخسارة ضد مودرن فيوتشر إلى فوز.
وحقق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.
وسجل كريم حافظ هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.
وقال حفاظ عبر المركز الإعلامي لبيراميدز عقب المباراة: "الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وتعاهدنا على تعويض التأخر وفي النهاية الفريق فاز واستحق الحفاظ على الصدارة".
وتابع "لعبت ضد فيوتشر كظهير أيمن وهو مركز لعبت فيه من قبل ونجحت في تقديم المطلوب من قبل الجهاز الفني".
وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 41 في صدارة جدول الترتيب.
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