في الجول يكشف - قائمة الأهلي.. عودة أفشة أمام الاتحاد السكندري وغياب معلول وتاو

الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:49

كتب : أحمد الخولي

أفشة - الأهلي - سيمبا

عاد محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الأهلي لقائمة فريقه من جديد في مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن أفشة عاد من جديد لقائمة الأهلي بعد استبعاده من مباراتي الإسماعيلي والجونة.

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كما يغيب الثلاثي علي معلول وبيرسي تاو وعمرو السولية بجانب باقي الغائبين.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد عبد المنعم – محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات

الهجوم: أنتوني موديست – كهربا – وسام أبو علي

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.

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