مابولولو على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي

الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:42

كتب : هاني العوضي

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري القائمة المنضمة التي تستعد لمواجهة الأهلي.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: المهدي سليمان – عمر صلاح

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – شريف رضا – سيف تقا – محمود شبانة

خط الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – عمر الوحش – ناصر ناصر – عمرو صالح – أحمد عادل – عبد الغني محمد – أحمد عيد

خط الهجوم: بيكالي أوبامي – بنجامين بواتينج – مابولولو

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.

ويأتي الأهلي في المركز العاشر برصي 27 نقطة من 13 مباراة لعبها.

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