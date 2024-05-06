مابولولو على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي
الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:42
كتب : هاني العوضي
أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري القائمة المنضمة التي تستعد لمواجهة الأهلي.
أجوستينيو مابولولو
النادي : الاتحاد السكندري
ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان – عمر صلاح
خط الدفاع: مصطفى إبراهيم – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – شريف رضا – سيف تقا – محمود شبانة
خط الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – عمر الوحش – ناصر ناصر – عمرو صالح – أحمد عادل – عبد الغني محمد – أحمد عيد
خط الهجوم: بيكالي أوبامي – بنجامين بواتينج – مابولولو
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.
ويأتي الأهلي في المركز العاشر برصي 27 نقطة من 13 مباراة لعبها.
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