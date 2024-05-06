تشكيل يونايتد – غياب برونو وتواجد ماونت ضد كريستال بالاس

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه كريستال بالاس.

ويغيب برونو فيرنانديز عن التشكيل وخرج من القائمة بسبب الإصابة.

ولأول مرة يغيب برونو عن مباراة في مسيرته بسبب الإصابة.

ولم يشترك برونو مع يونايتد من قبل في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي لكن لم يتم استبعاده بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا – كاسيميرو – جوني إيفانس – ديوجو دالوت

خط الوسط: كوبي ماينو – كريستيان إريكسن

أمامهما: أنتوني – ميسون ماونت – أليخاندرو جارناتشو

خط الهجوم: راسموس هويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 40 نقطة.