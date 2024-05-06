تشكيل يونايتد – غياب برونو وتواجد ماونت ضد كريستال بالاس
الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:40
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه كريستال بالاس.
برونو فيرنانديز
النادي : مانشستر يونايتد
ويغيب برونو فيرنانديز عن التشكيل وخرج من القائمة بسبب الإصابة.
ولأول مرة يغيب برونو عن مباراة في مسيرته بسبب الإصابة.
ولم يشترك برونو مع يونايتد من قبل في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي لكن لم يتم استبعاده بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أندري أونانا
خط الدفاع: أرون وان بيساكا – كاسيميرو – جوني إيفانس – ديوجو دالوت
خط الوسط: كوبي ماينو – كريستيان إريكسن
أمامهما: أنتوني – ميسون ماونت – أليخاندرو جارناتشو
خط الهجوم: راسموس هويلوند
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
ويأتي كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 40 نقطة.
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