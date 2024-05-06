المصري يفوز على طلائع الجيش ويواصل مطاردة الصدارة

حقق المصري الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية المصري في المباراة كل من صلاح محسن ومحمد شعبان حارس طلائع الجيش الذي سجل بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد المصري للمقطة 37 في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 28 في المركز التاسع.

التشكيل

بدأ المصري بخط بصلاح محسن في خط الهجوم.

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص سوى تسديدة من علي حمدي لاعب طلائع الجيش مرت بجوار المرمى في الدقيقة 19.

رد المصري كان بنفس الطريقة عن طريق حسين السيد في الدقيقة 34.

وسجل ميدو جابر هدفا للمصري في الدقيقة 42 ولكنه لم يحتسب لوجود وضعية تسلل.

في الشوط الثاني تقدم المصري بعد أربع دقائق عن طريق شعبان بالخطأ في مرماه بطريقة غريبة بعد عرضية من ميدو جابر.

وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 69 بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها الحارس محمد شعبان.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد بيراميدز يوم السبت المقبل 11 مايو، بينما سيلتقي طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.