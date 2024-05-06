انتهت نصف نهائي دوري السلة – الأهلي (79)-(60) الزمالك.. فوز الأحمر

الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة - إيهاب أمين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وتعد المباراة هي الأولى في سلسلة نصف نهائي دوري السلة بين الأهلي والزمالك، والتي تقام على صالة برج العرب بالإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

******************

نهاية المباراة بفوز الأهلي 79-60

ق 5: تقدم الأحمر 70- 55

ق 6: تقدم الأهلي 70-53

ق 7: تقدم الأهلي 68-48

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 61- 46

ق 2: تقدم الأهلي 56-44

ق 5: تقدم الأهلي 50-41

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الاهلي 41-37

ق 1: عودة الأهلي للتقدم 39-35

ق 2: تقدم الزمالك 35-34

ق 3: تقدم الاهلي 33-31

ق 5: تقدم الأهلي 28-26

ق 7: تقدم الأهلي 24-22

ق 8: أول تعادل في المباراة 20-20

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 18-16

ق 2: تقدم الأهلي 15-14

ق 4: تقدم الأهلي 13-10

ق 5: تقدم أحمر 10-6

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
سلة – بفارق كبير.. الأهلي يهزم الزمالك في أولى مباريات نصف نهائي الدوري تمارا نادر السيد: لقطتي أنا وشقيقي بصالة الأهلي طبيعية.. ودور مرتجي دليل على الروح الرياضية مواعيد مباريات الإثنين 6 مايو 2024.. مواجهتان في الدوري وقمة السلة NBA – اشتعال المنافسة.. مباراة سابعة لحسم مواجهة ماجيك ضد كافالييرز كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب كأس مصر أمام سبورتنج مصيلحي: لا رجعة في ابتعادي عن الاتحاد.. وهذا مصير مابولولو كرة سلة – بثلاثية قاتلة.. الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (65)-(68) الاتحاد.. زعيم الثغر البطل
أخر الأخبار
جدو: تتويج بيراميدز بالدوري؟ الأهلي هو المرشح الأول 3 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: صدارة الدوري الآن لا تعني شيء 17 دقيقة | الدوري المصري
سلة – بفارق كبير.. الأهلي يهزم الزمالك في أولى مباريات نصف نهائي الدوري 29 دقيقة | كرة سلة
محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري 33 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر يخاطب كاف لتأجيل مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة ساعة | منتخب مصر
على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد ساعة | الدوري المصري
كريم حافظ: اللعب كظهير أيمن ضد فيوتشر؟ ليست المرة الأولى ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (3)-(0) مانشستر يونايتد.. جووول الثااالث ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر 3 انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق 4 خبر في الجول - رغم جاهزيته.. أفشة بين 8 مستبعدين من قائمة الأهلي ضد الإسماعيلي