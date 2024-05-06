انتهت نصف نهائي دوري السلة – الأهلي (79)-(60) الزمالك.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وتعد المباراة هي الأولى في سلسلة نصف نهائي دوري السلة بين الأهلي والزمالك، والتي تقام على صالة برج العرب بالإسكندرية.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 79-60

ق 5: تقدم الأحمر 70- 55

ق 6: تقدم الأهلي 70-53

ق 7: تقدم الأهلي 68-48

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 61- 46

ق 2: تقدم الأهلي 56-44

ق 5: تقدم الأهلي 50-41

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الاهلي 41-37

ق 1: عودة الأهلي للتقدم 39-35

ق 2: تقدم الزمالك 35-34

ق 3: تقدم الاهلي 33-31

ق 5: تقدم الأهلي 28-26

ق 7: تقدم الأهلي 24-22

ق 8: أول تعادل في المباراة 20-20

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 18-16

ق 2: تقدم الأهلي 15-14

ق 4: تقدم الأهلي 13-10

ق 5: تقدم أحمر 10-6

انطلاق المباراة