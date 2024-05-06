عودة مكتملة في الـ+90.. بيراميدز يحول تأخره لفوز مثير على فيوتشر

الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد فيوتشر

قلب بيراميدز النتيجة أمام مودرن فيوتشر وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 41 في المركز الأول بترتيب الدوري المصري من 18 مباراة، وتجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 26 في المركز الـ11 من 19 مباراة.

ثنائية بيراميدز سجلها كل من فيستون ماييلي وكريم حافظ، بينما سجل محمد فاروق هدف فيوتشر الوحيد.

تقدم فيوتشر في الدقيقة 20 بضربة رأسية من محمد فاروق بعد عرضية متقنة من جوزيف نجويم.

وفي الشوط الثاني تعادل بيراميدز بضربة رأسية من فيستون ماييلي بعد عرضية من مصطفى فتحي.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة بعد مطالبة بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بعد تسديدة من مروان حمدي اصطدمت في يد محمود رزق مدافع فيوتشر.

وبالفعل توقف اللعب وعاد الحكم إلى الفيديو لمراجة الحالة ليقرر احتساب ركلة جزاء لبيراميدز.

وتقدم كريم حافظ لتسديد الكرة ووضعها في الشباك في الدقيقة 91 مسجلا هدف فوز بيراميدز على فيوتشر.

الدوري المصري بيراميدز فيوتشر
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