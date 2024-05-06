عودة مكتملة في الـ+90.. بيراميدز يحول تأخره لفوز مثير على فيوتشر

قلب بيراميدز النتيجة أمام مودرن فيوتشر وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 41 في المركز الأول بترتيب الدوري المصري من 18 مباراة، وتجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 26 في المركز الـ11 من 19 مباراة.

ثنائية بيراميدز سجلها كل من فيستون ماييلي وكريم حافظ، بينما سجل محمد فاروق هدف فيوتشر الوحيد.

تقدم فيوتشر في الدقيقة 20 بضربة رأسية من محمد فاروق بعد عرضية متقنة من جوزيف نجويم.

وفي الشوط الثاني تعادل بيراميدز بضربة رأسية من فيستون ماييلي بعد عرضية من مصطفى فتحي.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة بعد مطالبة بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بعد تسديدة من مروان حمدي اصطدمت في يد محمود رزق مدافع فيوتشر.

وبالفعل توقف اللعب وعاد الحكم إلى الفيديو لمراجة الحالة ليقرر احتساب ركلة جزاء لبيراميدز.

وتقدم كريم حافظ لتسديد الكرة ووضعها في الشباك في الدقيقة 91 مسجلا هدف فوز بيراميدز على فيوتشر.

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"كام باك ولا أروع من بيراميدز"👏.. بعد ما كان بيراميدز متأخر بهدف أمام مودرن فيوتشر يعود ويسجل هدفين ويقتنص الثلاث نقاط في وجبة كروية دسمة من دوري نايل🔥



إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/P2dzd4NBB2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 6, 2024