مران الأهلي – الشناوي يشارك في التدريبات استعداد لمواجهة الاتحاد السكندري

الإثنين، 06 مايو 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مران الأهلي

خاض الأهلي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وشهد المران مشاركة محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على بإجهاز في عضلة السمانة.

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وواصل أحمد عبد القادر لاعب الفريق تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وحصل الأهلي على راحة أمس الأحد عقب الفوز على الجونة بالمباراة الماضية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن كافة الجوانب الفنية.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

محمد الشناوي مران الأهلي
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