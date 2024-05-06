انتهت كلاسيكو السعودية - الأهلي (1)-(2) الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد منافسه الهلال في كلاسيكو السعودية في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، بينما ياتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

ويحتاج الهلال إلى 4 نقاط فقط من أجل التتويج بالدوري السعودي.

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انتهت

ق 89: جوووول مالكوم راااائع بعد انطلاقة من منتصف الملعب حتى وصل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وسكنت الشباك.

ق 81: جوووول علي البليهي لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 65: تسديدة أرضية صاروخية من سان ماكسيمان من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها بونو.

ق 52: جووووول أليكساندر ميتروفيتش بعد رأسية قوية من داخل منطقة الـ6 ياردات.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: بونو يتصدى لانفراد ألان سان ماكسيمان بتألق.

ق 44: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 43: جوووول البريكان بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 30: جوووول فراس البريكان بعد متابعة من تصدي ياسين بونو حارس الهلال.

ق 12: رياض محرز يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكت ترتطم في العارضة.

بداية المباراة