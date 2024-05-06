بعد الاتفاق مع لوبيتيجي.. وست هام يعلن رحيل مويس نهاية الموسم

الإثنين، 06 مايو 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

ديفيد مويس

أعلن نادي وست هام رحيل مدربه ديفيد مويس نهاية الموسم الحالي برغبة مشتركة من الطرفين.

وتوجد العديد من الخلافات بين مويس وإدارة النادي والجماهير بسبب النتائج غير المرضية والأداء السيء حسب وجهة نظرهم وبناء على ذلك تعرض للهجوم من قبل المشجعين في الملعب.

ولم يعرف وست هام طريق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 13 مباراة في جميع البطولات.

وحصل مويس على بطولة دوري المؤتمرات الموسم الماضي في إنجاز للنادي.

وتوصل نادي وست هام لاتفاق نهائي مع جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لـ ولفرهامبتون لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن المدير الفني الإسباني قد وافق على تدريب وست هام خلفا لمويس.

الأفراح في ميلانو

درست إدارة ميلان تعيين المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا بدلا من ستيفانو بيولي القريب من الرحيل في الصيف المقبل.

واعترضت جماهير الروسونيري كثيرا بسبب تلك الخطوة ووصل الأمر إلى الاعتراض في الاستاد وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورضخت إدارة النادي في النهاية باستبعاده من القائمة المرشحة المختصرة على طاولتهم.

وعلى الجانب الآخر كان وست هام قد وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع روبين أموريم المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة في الفترة الماضية قبل أن تنهار في اللحظات الأخيرة.

واعترف المدير الفني البرتغالي بتواجده في لندن منذ فترة للتفاوض مع وست هام ولكن لم يتوصلا إلى اتفاق وخرج علنا للاعتذار لفريقه وإدارة وجماهير ناديه.

وتوج أموريم بلقب الدوري البرتغالي بعد منافسة مع غريمه بنفيكا.

وست هام الدوري الإنجليزي ديفيد مويس جولين لوبيتيجي
نرشح لكم
تين هاج: كلمات برونو بشأن مستقبله أُخذت خارج سياقها تين هاج: كان هناك صراع مع سانشو.. ودعونا نبتعد عن هذه المشكلة الآن بايرن: كومان عاد للركض مرة أخرى.. وموقفه من اللحاق بـ يورو 2024 سكاي: الأفراح في ميلانو.. وست هام يتوصل لاتفاق مع لوبيتيجي لتدريب الفريق فان دايك: التجديد مع ليفربول؟ النادي مشغول في أمور أخرى الآن قبل جولتين من نهاية الموسم.. يونيون برلين يعلن إقالة مدربه تقرير: مارسيليا يبدأ مفاوضاته مع ساري تقرير: لاعب روما مهدد بالإيقاف بسبب فعل غير لائق ضد يوفنتوس
أخر الأخبار
المصري يفوز على طلائع الجيش ويواصل مطاردة الصدارة 24 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نصف نهائي دوري السلة – الأهلي (18)-(16) الزمالك.. انطلاق الربع الثاني 24 دقيقة | كرة سلة
عودة مكتملة في الـ+90.. بيراميدز يحول تأخره لفوز مثير على فيوتشر 30 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – الشناوي يشارك في التدريبات استعداد لمواجهة الاتحاد السكندري 43 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كلاسيكو السعودية - الأهلي (0)-(0) الهلال.. القائم يتصدى لتسديدة محرز 55 دقيقة | سعودي في الجول
بعد الاتفاق مع لوبيتيجي.. وست هام يعلن رحيل مويس نهاية الموسم 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: كلمات برونو بشأن مستقبله أُخذت خارج سياقها ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة تقدم كاسونجو بشكوى ضد النادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر 3 انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق 4 خبر في الجول - رغم جاهزيته.. أفشة بين 8 مستبعدين من قائمة الأهلي ضد الإسماعيلي