بعد الاتفاق مع لوبيتيجي.. وست هام يعلن رحيل مويس نهاية الموسم

أعلن نادي وست هام رحيل مدربه ديفيد مويس نهاية الموسم الحالي برغبة مشتركة من الطرفين.

وتوجد العديد من الخلافات بين مويس وإدارة النادي والجماهير بسبب النتائج غير المرضية والأداء السيء حسب وجهة نظرهم وبناء على ذلك تعرض للهجوم من قبل المشجعين في الملعب.

ولم يعرف وست هام طريق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 13 مباراة في جميع البطولات.

وحصل مويس على بطولة دوري المؤتمرات الموسم الماضي في إنجاز للنادي.

وتوصل نادي وست هام لاتفاق نهائي مع جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لـ ولفرهامبتون لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن المدير الفني الإسباني قد وافق على تدريب وست هام خلفا لمويس.

الأفراح في ميلانو

درست إدارة ميلان تعيين المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا بدلا من ستيفانو بيولي القريب من الرحيل في الصيف المقبل.

واعترضت جماهير الروسونيري كثيرا بسبب تلك الخطوة ووصل الأمر إلى الاعتراض في الاستاد وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورضخت إدارة النادي في النهاية باستبعاده من القائمة المرشحة المختصرة على طاولتهم.

وعلى الجانب الآخر كان وست هام قد وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع روبين أموريم المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة في الفترة الماضية قبل أن تنهار في اللحظات الأخيرة.

واعترف المدير الفني البرتغالي بتواجده في لندن منذ فترة للتفاوض مع وست هام ولكن لم يتوصلا إلى اتفاق وخرج علنا للاعتذار لفريقه وإدارة وجماهير ناديه.

وتوج أموريم بلقب الدوري البرتغالي بعد منافسة مع غريمه بنفيكا.