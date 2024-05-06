مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة تقدم كاسونجو بشكوى ضد النادي

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة تقدم الكونغولي كابونجو كاسونجو لاعب الفريق السابق بشكوى في الاتحاد الدولي ضد النادي الأبيض.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي إخطار من فيفا بشأن شكوى من كاسونجو ضد النادي واللاعب وقع على مخالصة مالية قبل رحيله".

وأضاف "حتى وإن حدث وقرر كاسونجو التقدم بشكوى ضد الزمالك فإن فيفا لن ينظر فيها لأنه رحل قبل 3 سنوات واللائحة تنص على التقدم بشكوى بحد أقصى عامين بعد رحيله".

ورحل الكونغولي كابونجو كاسونجو عن الزمالك في عام 2021.

وانضم كابونجو لصفوف الزمالك في 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

بعدها رحل إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة ثم عاد للزمالك وخرج لإعارة أخرى للوداد المغربي.

قبل أن يرحل بشكل نهائي عن الأبيض في 2021 وينتقل إلى الدوري التركي.