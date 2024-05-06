تشكيل كلاسيكو السعودية - محرز يقود الأهلي.. وميتروفيتش في هجوم الهلال

الإثنين، 06 مايو 2024 - 20:04

كتب : FilGoal

رياض محرز - أهلي جدة - الرياض

أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الهلال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

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خط الدفاع: روجر إيبانييز – ميريح ديميرالي – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار

خط الوسط: فرانك كيسييه – زياد الجهني

أمامهما: رياض محرز – فراس البريكان – ألان سان ماكسيمان

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو

وعلى الجانب الآخر أعلن جورجي جيسوس المدير الفني للهلال تشكيل فريقه الأساسي.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – حسن التبمكتي – رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل

خط الهجوم: مالكوم – أليكساندر ميتروفيتش

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، بينما ياتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

ويحتاج الهلال إلى 4 نقاط فقط من أجل التتويج بالدوري السعودي.

الأهلي رياض محرز الهلال الدوري السعودي
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