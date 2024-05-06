تشكيل كلاسيكو السعودية - محرز يقود الأهلي.. وميتروفيتش في هجوم الهلال

أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الهلال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روجر إيبانييز – ميريح ديميرالي – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار

خط الوسط: فرانك كيسييه – زياد الجهني

أمامهما: رياض محرز – فراس البريكان – ألان سان ماكسيمان

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو

وعلى الجانب الآخر أعلن جورجي جيسوس المدير الفني للهلال تشكيل فريقه الأساسي.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – حسن التبمكتي – رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل

خط الهجوم: مالكوم – أليكساندر ميتروفيتش

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، بينما ياتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

ويحتاج الهلال إلى 4 نقاط فقط من أجل التتويج بالدوري السعودي.