تشكيل كلاسيكو السعودية - محرز يقود الأهلي.. وميتروفيتش في هجوم الهلال
الإثنين، 06 مايو 2024 - 20:04
كتب : FilGoal
أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الهلال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري السعودي.
رياض محرز
النادي : الأهلي
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: روجر إيبانييز – ميريح ديميرالي – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار
خط الوسط: فرانك كيسييه – زياد الجهني
أمامهما: رياض محرز – فراس البريكان – ألان سان ماكسيمان
خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو
وعلى الجانب الآخر أعلن جورجي جيسوس المدير الفني للهلال تشكيل فريقه الأساسي.
وجاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – حسن التبمكتي – رينان لودي
خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل
خط الهجوم: مالكوم – أليكساندر ميتروفيتش
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، بينما ياتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.
ويحتاج الهلال إلى 4 نقاط فقط من أجل التتويج بالدوري السعودي.