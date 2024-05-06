ماركا: الاتحاد الإسباني يوافق على طلب ريال مدريد حول موعد استلام كأس الدوري

كشفت صحيفة ماركا عن موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول طلب ريال مدريد بتأجيل موعد استلام كأس الدوري.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميا قبل 4 جولات على النهاية وللمرة 36 في تاريخه.

وكان الاتحاد الإسباني قد أخطر ريال مدريد بأنه سيتسلم كأس الدوري في مباراته المقبلة ضد غرناطة.

ورد ريال مدريد بطلب تأجيل استلام الكأس إلى المباراة التالية ضد ديبورتيفو ألافيس كونها ستلعب على سانتياجو برنابيو واحتراما لجماهير غرناطة التي قد يهبط فريقها بشكل رسمي للدرجة الثانية في حال خسارة المباراة.

وفقا لماركا فإن الاتحاد الإسباني قد تراجع ووافق على طلب ريال مدريد باستلام الكأس يوم الثلاثاء 14 مايو ضد ألافيس.

وسيحتفل ريال مدريد مع جمايره باللقب يوم الأحد المقبل بدون استلام الكأس في ساحة سيلابيس الشهيرة في مدريد بناء على طلب النادي.