تين هاج: كان هناك صراع مع سانشو.. ودعونا نبتعد عن هذه المشكلة الآن

الإثنين، 06 مايو 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

طالب إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الابتعاد عن أمر جادون سانشو لاعبه السابق واصفا إياه بالمشكلة.

ويلعب الجناح الإنجليزي في دورتموند منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد دون وجود بند أحقية أو إجبارية الشراء مما يجعل دورتموند يتفاوض مع يونايتد في حال إرادة النادي في استمراره.

وقال المدير الفني الهولندي للصحفيين: "اعتذار من سانشو؟ كان هناك صراع ولكن دعونا ننهي الموسم أولا، لذا نبتعد عن هذه المشكلة الآن".

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وأتم "لقد زاره وفدنا وسنواصل هذه العملية، وسنكون على اتصال دائم مع جادون".

أعرب سيباستيان كيل المدير الرياضي لـ بوروسيا دورتموند في وقت سابق عن رغبة ناديه في بقاء سانشو رفقة الفريق الموسم المقبل.

وقال كيل لقناة "فيلت" الألمانية من قبل: "سنحاول عمل كل شيء من أجل بقاء سانشو معنا".

وأضاف "مانشستر يونايتد يرى مدى جودة لعبه في الوقت الحالي".

وأتم "ربما يريد مانشستر يونايتد بيعه أيضا من أجل الربح أو إعادته مرة أخرى، سنرى ما سيحدث".

ولم يمر سانشو بفترة جيدة في يونايتد ودخل في خلافات مع إريك تين هاج المدير الفني للفريق بعدما قال علنا بإن سانشو لا يتدرب بصورة جيدة مما أغضبه كثيرا.

وطلب سانشو العودة إلى دورتموند في يناير الماضي ومنذ ذلك الوقت لعب بطريقة جيدة للغاية خاصة في المباراة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض 17 مباراة مع دورتموند ما بين بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وسجل 3 أهداف وصنع 2 آخرين.

الدوري الإنجليزي بوروسيا دورتموند جادون سانشو إريك تين هاج مانشستر يونايتد
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