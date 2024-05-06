إصابة عمرو السولية بشد في العضلة الضامة

أعلن النادي الأهلي إصابة لاعبه عمرو السولية بشد في العضلة الضامة.

وأشار أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للأهلي إلى أن السولية قد أجرى أشعة أثبتت إصابته في العضلة الضامة.

وسيخض السولية لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية.

وكان السولية قد تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة الأهلي ضد الجونة السابقة في الدوري المصري.

وأستبدل السولية من التشكيل الأساسي للمباراة وحل كريم وليد بدلا منه.

وكان الأهلي قد فاز على الجونة بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وشارك السولية في 18 مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل هدفا وحيدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء في الدوري المصري.